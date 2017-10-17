إسرائيل تشترط نزع سلاح “حماس″ للتفاوض مع السلطة الفلسطينية

“القدس العربي”-(وكالات): قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدم الدخول في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية، قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتراف الأخيرة بدولة إسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية (الكابينت)، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وذكر موقع “يديعوت أحرنوت” أن القرار جاء رداً على أن اتفاق حركتي “حماس″ والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على المصالحة، قبل أقل من أسبوع، لم يتطرق إلى نزع سلاح “حماس″.

وتعتبر إسرائيل حركة “حماس″ منظمة إرهابية، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.