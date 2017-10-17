ما هو شرط دي بروين لتجديد عقده مع مانشستر سيتي؟

“القدس العربي”: وضع وكيل أعمال صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين الخطوط العريضة، قبل الدخول في مرحلة مفاوضات تجديد العقد، وذلك بالمطالبة “جهرًا” برفع راتبه الأسبوعي، الذي لا يتجاوز الـ 115.000 جنيه إسترليني، حتى بعد توهجه بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

وأصبح الأشقر البلجيكي تاجر السعادة بالنسبة لسكان مانشستر المحليين، بدوره البارز في الانتصارات العريضة التي يُحققها الفريق في الآونة الأخيرة، كما فعل يوم السبت الماضي باكتساح ستوك سيتي بسبعة أهداف مقابل اثنين، ليبتعد السيتي بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بعد ثماني جولات، ونفس الأمر في دوري الأبطال، حيث يحتل الفريق السماوي مجموعته في دوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط عن نابولي، الذي سيستضيفه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “الاتحاد”.

وسُئل دي كوستر عما إذا كانت إدارة النادي قد تحركت لبدء مفاوضات تحسين وتمديد عقده بعد تألقه اللافت في الفترة الماضية، فأجاب لصحيفة ذا صن “ما أستطيع قوله إنني سأجتمع بمسؤولي مانشستر سيتي للتحدث عن تحسين الراتب وتوسيعه، كم سيحصل؟ لا أستطيع أن أقول. لكن إذا نظرت إلى الرواتب التي تُدفع لنيمار ومبابي يُمكنك أن تفهم ما نُريده”.

وادعت نفس الصحيفة التي نقلت تصريحات وكيل لاعب تشيلسي وفولفسبورغ سابقًا، أن الوكيل سيشترط على الإدارة الإماراتية المستحوذة على النادي، الحصول على 500.000 بعملة المملكة المتحدة كل الأسبوع، ليقترب من رواتب النجوم الذين ذكرهم بالاسم.

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي في صيف 2015 قادمًا من فولفسبورغ مقابل رسوم بلغت حوالي 55 مليون جنيه إسترليني، وحتى الآن سجل 25 هدفًا في 100 مباراة في كل المسابقات.