استراليا تحارب “الانتقام الإباحي” وتساعد ضحاياه

لندن – “القدس العربي”: في خطوة مثمرة، أطلقت أستراليا منصة على الإنترنت تساعد الضحايا الذين تعرضوا لما يسمى بـ “الانتقام الإباحي”، حيث يمكنهم عبرها التبليغ عن الانتهاكات التي تواجههم.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن المنصة تساعد الضحايا على مسح الصور التي يتم ابتزازهم بنشرها أو تم نشرها لاحقا لهم وهم عراة من دون موافقتهم. حيث يطلق المصطلح على كل شخص يتم نشر صوره عاريا من دون إذن منه ويقع فريسة انتقام إباحي عبر الإنترنت.

وتوضح المنصة للضحايا كيفية مواجهتهم للأزمة التي تخلقها لهم هذه الأساليب وكيف يمكنهم تبليغ السلطات وإجراء اللازم قانونيا.

ووفق مسؤول شؤون السلامة الإلكترونية في أستراليا فإن “20 % من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما تعرضوا لإساءة استخدام صورهم من جانب آخرين