الإمارات تؤكد مقتل اثنين من طياريها في سقوط طائرة عسكرية باليمن

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت الإمارات مقتل اثنين من طياريها أثناء أداء مهمتهما ضمن قوات التحالف العربي باليمن.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات بمقتل الرائد طيار علي سعيد المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى المراشدة إثر سقوط طائرتهما “نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن”.

وقال مصدر ميداني يمني موال للحكومة، مفضلا عدم نشر اسمه، إن الطائرة الإماراتية من نوع أباتشي، “تحطمت” مساء الثلاثاء، في مديرية البقع بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً، منذ آذار /مارس 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، لدعم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.