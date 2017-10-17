انتبهوا لا تمدحوا “ذكاء” أطفالكم!

لندن – “القدس العربي”: من المتعارف عليه أن يقوم الأهل بمدح مواهب أطفالهم، لكن يبدو هذا التصرف خطأ وله سلبيات كثيرة على الأهل التنبه لها والحذر منها. ووفق صحيفة “دايلي ميل” فإن دراسة حديثة توصي الأهل بعدم مدح مواهب أطفالهم.

وذكرت الصحيفة أن الدراسة البريطانية، خلصت إلى أن الأطفال حين يسمعون المديح الدائم حول قدراتهم الذكية، يتكاسلون ويفكرون أن القدرات الطبيعية هي كل ما يلزم للتقدم، من دون وعي كامل لقيمة الاشتغال والتثقيف والتدريب بجانب المهارات التي تصقل الشخصية والمواهب الذاتية.

ونقلت الصحيفة عن “وحدة التأثير” التابعة للحكومة البريطانية، معتبرة أن إخبار الأطفال بأنَّهم “أذكياء للغاية” قد يغرس لديهم قناعة بأن “القدرات الطبيعية هي كل ما يلزم”، مشيرة إلى أنه يجب تربية الأبناء على قِيم العمل الجاد وبذل الجهد.

والهيئة أنشأها رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون لإعطاء المشورة للجهات الحكومية عن كيفية تمكنها “التأثير” في الناس للقيام بالاختيارات الجيدة.