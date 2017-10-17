انتحار شاب سوري برمي نفسه أمام شاحنة مسرعة في تركيا -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: تناقل سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر شابا يرمي نفسه أمام عجلات شاحنة نقل. وقال ناشطون على “فيسبوك” و”تويتر” إن الشاب المنتحر هو سوري حلبي يدعى “ع. م” البالغ 36 عاما، لقي حتفه مباشرة بعد الحادثة.

وتناقل الناشطون معلومات حول الحادثة حيث قالوا إن الشاب انتحر برمي نفسه أمام الشاحنة المسرعة، التي كانت تعبر طريق السلطان سليم في مدينة بورصة التركية. ويظهر الشريط ما سجلته كاميرات مراقبة موجودة في المكان، حيث انتظر الشاب قدوم الشاحنة ورمى بنفسه مباشرة تحت عجلاتها.