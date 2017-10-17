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السلطات الفرنسية توقف 10 أشخاص يشتبه بتخطيطهم للاعتداء على سياسيين

Oct 17, 2017

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“القدس العربي”- (وكالات): أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 10 أشخاص يشتبه بتورّطهم في التخطيط لهجمات تستهدف سياسيين محليين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مقرّبة من التحقيق، أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، وقد تمت عمليات الإيقاف جنوب شرقي البلاد وفي المنطقة الباريسية.

ولفتت أن الاعتقالات تأتي في إطار تحقيق تم، خلاله، إيقاف ناشط يميني متطرف سابق، يبلغ من العمر 21 عاما، نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وخضع الناشط للتحقيق، بداية يوليو/ تموز الماضي، على خلفية تهديده بمهاجمة مهاجرين ومتشددين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق المصادر نفسها.

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