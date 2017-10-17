بعد غياب طويل.. جوزيف عطية يطلق ألبومه الخامس

لندن – “القدس العربي”:بعد غياب طويل، أعلن المغني اللبناني جوزيف عطية، قرب إصدار ألبومه المنتظر.

وتناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحملة التي أطلقها عطية لألبومه. حيث تم بث البرومو الأول لأغنية من الألبوم التي تحمل عنوان “الأولى”. كما يتحضّر صاحب أغنية “موهوم” لطرح ألبومه حصريا على تطبيق “أنغامي” اليوم الثلاثاء.

ويضم المشروع المنتظر ٩ أغنيات جديدة هي: “تغيّري”، “غلطة تاني”، “مابستغني”، وغيرها. يذكر أن الألبوم الذي طرح حديثا هو الرابع في مسيرة جوزيف بعد مجموعة ألبومات سابقة.

وعطية من مواليد 1987، وهو مغن لبناني من البترون شمال لبنان، اشتهر بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة ستار أكاديمي في موسمها الثالث عام 2005، بنحو 55% من الأصوات، وهو أول مغن لبناني يفوز بالمركز الأول في البرنامج وحاليا له العديد من الأغاني الناجحة.

وأطلق جوزيف أغنيته الأولى “لا تروحي” في 2005 و كانت الأغنية من أكثر الأغاني شهرة واستماعا في لبنان والوطن العربي عامة. أما في صيف 2007 قام جوزيف بالعديد من الرحلات لأستراليا وأقام العديد من الحفلات الناجحة مع الفنانة نوال الزغبي. وغنى جوزيف أغنيته الثالثة “حبيت عيونك” في برايم ستار أكاديمي الخامس لأول مرة وبعد البرايم صورها على طريقة الفيديو كليب ولاقت الأغنية والفيديو كليب نجاحا كبيرا.