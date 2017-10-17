مصر: إحالة قاتل رجل دين مسيحي إلى المحكمة الجنائية

“القدس العربي”- (وكالات): قرر النائب العام المصري نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، إحالة رجل إلى المحكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل رجل دين مسيحي عندما اعتدى عليه بسلاح أبيض الأسبوع الماضي وهو الحادث الذي لا يزال الغموض يكتنف دوافعه.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن صادق “يأمر بإحالة المتهم بارتكاب جريمة قتل القس سمعان شحاته رزق الله بمنطقة المرج إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسه على ذمة المحاكمة”.

ولم يشر البيان إلى دوافع ارتكاب جريمة القتل التي وقعت في منطقة تقع على أطراف القاهرة يوم الخميس الماضي. وليس واضحا ما إذا كان الحادث طائفيا أم له دوافع أخرى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان يوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على رجل مسلم عاطل عن العمل ومقيم في مدينة السلام بالقاهرة بتهمة الاعتداء على القس بسلاح أبيض.

وأضافت أن الرجل سبق اتهامه في قضية بالتعدي على والده بالضرب وإصابته وإشعال النار بمنزله.

وأظهرت لقطات فيديو التقطتها كاميرات مراقبة أمنية للحادث وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يمسك بما يشبه الساطور وهو يلاحق القس قبل أن يسدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القس كان يشغل منصب كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بقرية عزبة جرجس في محافظة بني سويف جنوبي العاصمة و قُتل في حادث “اعتداء” خلال زيارة إلى القاهرة.

وقٌتل عشرات المسيحيين في سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية في مناطق مختلفة بمصر خلال الشهور الماضية. وأعلنت جماعة متشددة موالية لتنظيم “الدولة” وتنشط في شمال شبه جزيرة سيناء مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

ويشكل المسيحيون حوالي عشرة في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 94 مليون نسمة ويمثلون أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.