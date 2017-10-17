فضيحة تهز بريطانيا… عالم فيزيائي ارتكب 137 اعتداء جنسيا من بينها على أطفال

لندن – “القدس العربي”: في صدمة كبيرة للوسط العلمي البريطاني، اعترف عالم فيزيائي بارتكابه عددا “كبيرا” من الاعتداءات الجنسية على أشخاص من بينهم أطفال وابتزازهم عبر الإنترنت وفضحهم.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل” أن عالم الفيزياء الجيولوجي ماثيو فالدر، اعترف بجرائمه الجنسية، في فضيحة لا تزال تأخذ صدى كبيرا في الإعلام البريطاني. وذكرت الصحيفة أن فالدر البالغ 28 عاما كان يعيش حياة سرية خلال دراسته في كامبريدج، من خلال الترويج لنفسه بأسماء مستعارة وباستخدام ما يسمى “رفاق حزب المتعة”.

وأكدت مصادر مقربة للصحيفة أن الفيزيائي استطاع الإيقاع بأكثر من 50 ضحية على مواقع الإنترنت من خلال أسماء وهمية. وقد أدين فالدر بـ 137 تهمة في محكمة تاغ برمنغهام، حيث كان يقنع ضحاياه بإرسال صورهم “عارية”، ثم يبتزهم. وضحاياه من الفتيات والفتيان والنساء والرجال.

واعترف فالدر، الذي نشأ في مقاطعة في شمال غرب إنكلترا، بتهم تشمل استغلال الأطفال جنسيا وابتزاز ضحاياه ونشر صور غير لائقة والتشجيع على الاغتصاب .