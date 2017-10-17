طفل في الثالثة يمتطي ثعبانا ضخما -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: كثيرون منا يخافون من أفعى صغيرة، فكيف الحال بثعبان ضخم. والحال أن طفلا فيتناميا لم يبلغ الثلاث سنوات يمتطي ثعبانا ضخما كأنه يمتطي حصانا.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” صورا للطفل الذي بدا سعيدا أثناء ركوب ثعبانه الضخم، من دون خوف.

وذكرت الصحيفة أن الثعبان يبلغ طوله ستة أمتار ووزنه 80 كيلوغراما، وكان الطفل يمتطيه قرب منزل عائلته بعد الفيضان الذي تعرضت له منطقتهم في شمال فيتنام، الذي ذهب ضحيته 54 شخصا وهدمت آلاف المنازل.