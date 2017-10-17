“لاند روفر” تصمم سيارة مع مطبخ وتهديها لطباخ عالمي

لندن – “القدس العربي”: في مفاجأة خاصة، أهدت شركة “لاند روفر” سيارة صممتها خصيصا لأشهر طباخي العالم جيمي أوليفر.

ووفق صحيفة “دايلي ميل” فإن الشركة الشهيرة بسيارات رباعية الدفع، صممت سيارة خاصة تضم مطبخا متنقلا يسمح للطباخ العالمي بإجراء تجاربه في التذوق أثناء السفر والتنقل. والسيارة هي أيضا رباعية الدفع من طراز “لاند روفر ديسكفري”، ويمكن فيها تحضير الشواء وطهو الطعام عبر التدفئة بالمحرك. وخصصت فيها أنابيب لحفظ الزيت والخل وأمور الطهو الأخرى السائلة. ويمكن تحميص الخبز في “الكونسول” الوسطي للسيارة.

كما تضم العربة جهاز تلفاز مسطحا، ومنصة للطبخ يمكن تحويلها إلى مائدة للعشاء.

وظهر جيمي مع عائلته الصغيرة إلى جانب السيارة، وهو يحضر الشواء ويدهن قطعة محمصة من الخبز بالمربى.وتصل السرعة القصوى للسيارة التي جرى تصميمها مطبخا إلى 121 ميلا في الساعة، ويبدأ سعرها من 45 ألف جنيه إسترليني.