ارتفاع حصيلة اصطدام مركب مهاجرين بزورق عسكري في تونس إلى 44 قتيلا

“القدس العربي”- (وكالات): انتشلت فرق الإنقاذ التونسية مزيدا من الجثث من البحر المتوسط، الثلاثاء، بعد اصطدام مركب مهاجرين ببارجة عسكرية تونسية، الأسبوع الفائت، ما يرفع الحصيلة المؤقتة للحادث إلى 44 شخصا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة أنه تم العثور على 9 جثث في مركب المهاجرين الذي غرق في البحر المتوسط في 8 أكتوبر/تشرين الأول بعد الاصطدام قبالة سواحل أرخبيل قرقنة (شرق الوسط).

وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث مستمرة.

وقد ترتفع الحصيلة بعدما أكد شهود وجود حوالى 90 شخصا على متن المركب الذي غرق وهو في طريقه إلى ايطاليا. وقدرت جمعية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عددهم بين “80 و100″ شخص.

وزعم ناجون آخرون أن البارجة العسكرية صدمت مركب المهاجرين عمدا.

ويأتي هذا الحادث وسط ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين باتجاه إيطاليا انطلاقا من تونس في الأسابيع الأخيرة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأشارت دراسة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نهاية 2016 إلى أن نحو نصف التونسيين الشبان في الأحياء الشعبية يفكرون في مغادرة البلاد وأن ثلثهم يؤكد أنه مستعد للهجرة غير الشرعية إذا اقتضى الأمر.