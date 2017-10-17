وفاة نجم “لعبة العروش” روي دوتريس عن 94 عاما

لندن – “القدس العربي”: تلقى جمهور المسلسل الشهير “لعبة العروش”، بحزن خبر وفاة النجم العالمي روي دوتريسعن 94 عاما. ووفق موقع مجلة “فاريتي” فإن الممثل المعروف توفي لأسباب طبيعية في بيته اللندني وحوله بناته الثلاث وأحفاده.

واشتهر دوتريس بأدائه شخصية “هالين” في المسلسل، وأيضا لعب دور الموسيقي الألمانيموزارت في فيلم “آمادوس″الحائز على جائزة أوسكار.

وفي عام 2008، تم تكريم دوتريس برتبة فائقة الامتياز ضمن الإمبراطورية البريطانية، من قبل الملكة اليزابيث الثانية.

واكتسب دوتريس أول اعتراف له بتسجيل الكتب الصوتية في سلسلة مارتن الشهيرة “أغنية من النار والجليد”. في عام 2004، حصل على مكانته في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية لأكبر عدد من الشخصيات التي عبر عنها ممثل واحد في كتاب صوتي.

وقد قام الفنان الرائد بتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من العروض المنفردة (1،782) في ستينيات القرن العشرين في دور جون أوبري في عرض رجل واحد “حياة قصيرة”. قبل عمله الطويل في مجال الترفيه، خدم دوتريس في سلاح الجو الملكي، وسجن في معسكر أسرى ألماني.

ومن بين إنجازاته جائزة توني لأفضل ممثل مميز في مسرحية، وجائزة تلفزيون الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثل لأدائه في “حالات مضللة”.