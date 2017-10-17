ماذا فعل مورينيو مع صلاح خلف الكواليس؟- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص الذين حضروا اللقاء الخاص الذي جمع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو بلاعبه السابق محمد صلاح، في الطرقة المؤدية لملعب “أنفيلد روود” قبل بدء الكلاسيكو الإنكليزي الذي انتهى بدون أهداف ظهر السبت الماضي.

وشوهد المدرب البرتغالي وهو ينتظر الدولي المصري لحظة خروجه من غرفة خلع ملابس فريقه، وقابله بعناق حار لتهنئته على قيادة الفراعنة للعودة إلى كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عامًا، وأيضًا للإشادة بمستواه، بعد الطفرة التي حدثت في مسيرته كلاعب منذ رحيله عن تشيلسي.

وعمل صلاح مع مورينيو لمدة 12 شهرًا، شارك خلالها في 13 مباراة في الدوري، أغلبهم كبديل، ولم يُسجل سوى هدفين، ليضطر للبحث عن فرصته في مكان آخر، فقرر الذهاب إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة في النصف الثاني لموسم 2014-2015، قبل أن يخوض تجربة روما التي أعادته إلى بلاد الضباب عبر بوابة حُمر الميرسيسايد.

وسبق لمورينيو أن هنأ لاعب بازل السابق في مقابلات صحفية بعد تأهل مصر إلى كأس العالم، وكعادته استغل الحديث لتبرير قرار الاستغناء عن المهاجم المصري، حيث أشار إلى أن كثرة اللاعبين المتاحين في مركزه، مع عدم تحمله الجلوس على مقاعد البدلاء، تسببت في خروجه على سبيل الإعارة، قبل أن تتم عملية البيع النهائي في صيف 2016.