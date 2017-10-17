200 ألف شخص يتظاهرون في برشلونة احتجاجا على اعتقال مسؤولين إنفصاليين

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت الشرطة البلدية في برشلونة أن نحو 200 ألف شخص نزلوا إلى شوارع المدينة تعبيرا عن احتجاجهم على اعتقال مسؤولين انفصاليين اثنين في كتالونيا، الإثنين.

وهتفت الحشود “نعم للاستقلال”، وطالبت باطلاق سراح جوردي سانشيز الذي يترأس رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية، وجوردي كوشارت الذي يترأس حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال.

وأمام المتظاهرين الذين حملوا الشموع واللافتات التي تطالب بالحرية “للمعتقلين السياسيين”، تلي بيان اعتبر أن “الدولة الإسبانية عندما أصدرت مذكرتي الاعتقال تجاوزت الخط الأحمر واقترفت خطأ فادحا”.

ويعتبر اعتقال هذين الشخصين آخر تداعيات الأزمة القائمة بين الحكومة الإسبانية المركزية والإنفصاليين الكاتالونيين.