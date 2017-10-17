العاهل المغربي يستقبل المبعوث الأممي إلى الصحراء 

“القدس العربي”- (وكالات): استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء بالعاصمة الرباط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، في أول زيارة له للمنطقة منذ تعيينه في أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان، إن “الملك محمد السادس استقبل اليوم في القصر الملكي بالرباط، كوهلر، الذي يزور المغرب في إطار جولة إقليمية”.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى تتعلق بما دار بين الملك محمد السادس وكوهلر.

ومنذ أمس الإثنين يزور كوهلر، المغرب، في جولة ستقوده إلى مخيمات تندوف حيث تقيم قيادة جبهة “البوليساريو”، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب، لاستطلاع مواقف الأطراف المعنية بالنزاع؛ لاستئناف المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة.

وحضر الاستقبال فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ودفيد شفاك المستشار الخاص للمبعوث الأممي.

وعيّن كوهلر، الرئيس الأسبق لألمانيا، في أغسطس الماضي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مبعوثا شخصيا جديدا له إلى الصحراء خلفاً لكريستوفر روس.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.