صلاح يقود ليفربول لاكتساح ماريبور بسباعية في جولة حافلة بالأهداف في دوري أبطال أوروبا

“القدس العربي” ـ (وكالات):

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول الإنجليزي، لاكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7 / صفر، اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز سبارتاك موسكو الروسي على إشبيلية 5 / .1

وسجل صلاح هدفين في الدقيقتين 19 و40 ،وأضاف روبرتو فيرمينيو (هدفين) في الدقيقتين الرابعة والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف كل من فيليب كوتينيو وأليكس أوكسليد تشامبرلين و ترينت الكسندر ارنولد في الدقائق 13 و86 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

ورفع ليفربول رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ماريبور عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وعلى ملعب أرينا بالتيكا بالعاصمة الروسية موسكو ، تغلب سبارتاك موسكو على ضيفه إشبيلية 4 / .1

وتقدم سبارتاك موسكو بهدف سجله كوينسي بروميس في الدقيقة 18 وتعادل سيمون كاير لإشبيلية في الدقيقة ، ثم سجل الفريق الروسي أربعة أهداف متتالية عن طريق لورينزو ميلجاريجو ودينيس جلوشاكوف ولويز أدريانو وكوينسي بروميس في الدقائق 58 و67 و74 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

ورفع سبارتاك موسكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد إشبيلية عند أربع نقاط في المركز الثالث.

ريال مدريد يسقط في فخ توتنهام بـ”البرنابيو” بأبطال أوروبا

من جانبه سقط فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، في فخ التعادل أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بادر توتنهام بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28 بالنيران الصديقة عن طريق الفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه.

ومع حلول الدقيقة 43 تمكن الملكي من تسجيل التعادل عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل أبويل نيقوسيا القبرصي مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لكل منهما.

بادر الفريق القبرصي بالتسجيل في الدقيقة 62 عن طريق البنيني ميكايل بوتي، وبعدها بخمس دقائق أدرك دورتموند التعادل عبر اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس.

بذلك، تصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام، بينما احتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن أبويل نيقوسيا.

بشيكطاش التركي يقترب من ثمن النهائي

من جهة أخرى اقترب فريق بشيكطاش التركي اليوم الثلاثاء خطوة كبيرة من التأهل لدور الـ 16 (ثمن النهائي) في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتمكن بشيكطاش من التغلب على مضيفه موناكو الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من البطولة القارية.

ويدين بشيكطاش بالفضل إلى جنك طوسون الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 34 و55، بينما جاء هدف موناكو الوحيد عن طريق الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 30.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب لايبزيغ الألماني على ضيفه بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية لايبزيغ، ويلي أوربان والسويدي إيميل فورسبيرغ والفرنسي جان كيفن أوغستين في الدقائق 8 و38 و41، بينما جاءت ثنائية بورتو عبر الكاميروني فانسون أبو بكر والإسباني إيفان ماركانو في الدقيقتين 18 و44.

بذلك، تصدر بشيكطاش جدول الترتيب برصيد 9 نقاط محققًا انتصاره الثالث على التوالي بفارق خمس نقاط عن لايبزيغ، فيما احتل بورتو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع موناكو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

مانشستر سيتي يواصل التألق

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الثلاثاء، انتصاره الثالث على التوالي في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من البطولة.

سجل ثنائية الفريق المضيف رحيم سترلينج والبرازيلي غابريل خيسوس في الدقيقتين 9 و13، بينما جاء هدف نابولي الوحيد الغيني أمادو دياوارا من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب شاختار الأوكراني على مضيفه فينورد الهولندي بهدفين لهدف.

سجل ثنائية شاختار، البرازيلي بيرنارد انيسيو في الدقيقتين 24 و54، بينما جاء هدف فينورد الوحيد عبر ستيفن برغيوس في الدقيقة الثامنة.

وبذلك، تصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن شاختار، بينما احتل نابولي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل فينورد المجموعة بلا رصيد من النقاط.