﻿انهيار ناشط مغربي معتقل خلال محاكمته نتيجة إضرابه عن الطعام

الرباط – «القدس العربي»: إنهار ناشط معتقل على خلفية حراك الريف أثناء وقوفه أمام المحكمة في مدينة الدار البيضاء نتيجة طول فترة إضرابه عن الطعام في وقت كانت المحاكم تعرف جدلا ساخنا في هيئات الدفاع عن المعتقلين والدولة وناشطون أمام المحكمة يحتجون على اعتقال النشطاء ويدعمون مطالبهم التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وتعرض الناشط أنس الخطابي معتقل حراك الريف المضرب عن الطعام منذ 35 يوما، للإغماء خلال أطوار جلسة محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق والصحافي حميد المهداوي، التي جرت أمس الثلاثاء بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وشهدت المحكمة، رفع شعارات غاضبة بعد سقوط المعتقل المضرب عن الطعام، وطالبت هيئة الدفاع بنقله إلى المستشفى وحضرت بعد دقائق من الاحتجاجات سيارة الإسعاف لنقل المعتقل الخطابي إلى المستشفى.

كما شهدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حالة هيجان غير مسبوقة، بعد أن أغمي على الخطابي قبل أن يعمد رجال الأمن إلى إدخله إلى قفص الاتهام، وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع التي طالبت بنقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

وتزامنا مع حالة الإغماء تلك اهتزت القاعة التي احتضنت أطوار المحاكمة بشعارات قوية صدحت بها حناجر عائلات معتقلي حراك الريف، من قبيل:» الموت ولا المذلة»، «واك واك على شوها المحكمة شوهتوها» و«حرية عدالة اجتماعية».

تأجيل المحاكمة

وأعلن قاضي الجلسة التي يتابع فيها نبيل أحمجيق أحد قادة «حراك الريف» ومن معه من نشطاء، تأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بسبب خلاف بين الدفاع حول لائحة المتضررين من رجال الأمن بسبب حراك الريف، التي تقدم بها محامي الشرطة عبد الكبير طبيح، وتتضمن أسماء 200 عنصر، ضمنهم من «يعانون من عاهات مستديمة».

وطالب محامو المعتقلين من محامي الدولة تسليمهم لائحة المطالبين بالحق المدني التي تلاها داخل الجلسة، وهو ما دفع القاضي إلى تأجيلها إلى حين قيام محامي الدولة عبد الكبير طبيح بترجمة اللائحة من الفرنسية إلى العربية، حسب ما هو معمول به في المحاكم المغربية.

وقالت سعاد البراهمة عضوة هيئة دفاع معتقلي حراك الريف «إن محاكمة اليوم (أمس) شهدت وجودا أمنيا مكثفا، مع ثلاثة حواجز أمنية داخل المحكمة، إضافة إلى تفتيش دقيق لكل الداخلين إلى هذا المرفق فضلا عن منع إدخال الهواتف»، مضيفة أنه «تم تصوير الجلسة برغم عدم موافقة المتهمين وهيئة الدفاع».

وأشارت إلى أنه تم اعتماد «قفص زجاجي حاجب للرؤية لمنع المعتقلين من عائلاتهم التي تريد الاطمئنان على صحتهم، ولتوفير شروط المحاكمة العادلة وكي يدافعوا عن أنفسهم في ظروف جيدة».

وجددت البراهمة تأكيد أن «المعتقلين منهم من وصل إلى اليوم الـ 35 من الإضراب عن الطعام ووضعهم الصحي حرج جدا وخطير للغاية لأنهم لا يتلقون العلاجات في السجن إلا من ممرضة تقوم فقط بقياس الضغط من دون عرضهم على طبيب مختص أو نقهم إلى المستشفى».

وقالت المحامية البراهمة إن القاضي برر تأجيله الجلسة بأنه استجاب لطلب المطالب بالحق المدني، في حين تدخل الأخير ونفى مطالبته بالتأجيل، معتبرا أن «المحكمة داخت». وأوضحت أن «هيئة الدفاع تفاجأت بوجود معطى جديد في الملف، حيث تم تقديم لائحة تضم 169 ضحية يدعون أن المعتقلين اعتدوا عليهم، من دون أن نعرف أسماءهم»، مشيرة إلى لائحة «الضحايا المزعومين» قد تصل إلى 500 اسم مجهول و«لا نعرف كيف اعتدي عليهم برغم سلمية الاحتجاجات، ولِمَ جاؤوا بهذه اللائحة في الجلسة الثالثة وليس الجلسات السابقة»، مشددة على ضرورة رؤية هؤلاء الضحايا وعدم التعامل مع أناس مجهولين وقالت إن المحامين يتفاجؤون في كل مرة بإعادة الملف من جديد، برغم أن الملف كان من الممكن أن يكون جاهزا في الجلسة الماضية من دون أي حديث عن وجود ضحايا.

وقفة احتجاجية أمام المحكمة

وتظاهر ناشطون أمام المحكمة تزامنا مع مثول كل من الزميل الصحافي حميد المهداوي ومجموعة نبيل أحمجيق أمام هيئة الحكم ورفعوا شعارات من بينها، «باراكا من البوليس زيدونا فالمدارس»، «المعتقل خلا وصية لا تنازل على القضية»، «الشعب يريد سراح المعتقل»، «إضرابات طعامية في سجون الرجعية»، «الشهيد خلا وصية لا تنازل على القضية»…

وعرفت الوقفة حضور عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين وبعض عائلات معتقلي حراك الريف، الذين طالبوا بضرورة الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح أبنائهم، وإنقاذ حياتهم بعد أن ساء وضعهم الصحي من جراء الإضراب عن الطعام الذي تجاوزت مدته الشهر وإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه سواء في قضية الحسيمة أو الدار البيضاء، مع الكف عن التضييق على الصحافيين والمنابر الإعلامية الحرة والمستقلة.

وقال محمد العوني رئيس منظمة «حرية منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم «، التي دعت إلى هذه الوقفة الإحتجاجية، «إن الزميل الصحافي حميد المهداوي يجب أن يكون ضمن زملائه بموقع بديل وليس بالسجن، فاعتقال صحافي هو وسمة عار في جبين السلطات السياسية والأمنية».

وحمل فريق حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي في الحكومة) بمجلس النواب، الحكومة مسؤولية السلامة الجسدية لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام، وتساءل عن سبب «الصمت المطبق» للحكومة في هذا الملف، في حين دافع مصطفى الخلفي عن طريقة تعامل الحكومة مع الموضوع.

وأوضحت البرلمانية آمنة ماء العينين، في سؤال خلال أول جلسة أسبوعية في الدورة التشريعية الحالية بالبرلمان، مساء الاثنين، أن عددا كبيرا من معتقلي حراك الريف يخوضون إضرابا عن الطعام، وصلت معها حالتهم إلى درجة التوقف عن شرب الماء، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم. وأضافت إن السجناء يُعتبرون في عهدة الحكومة باعتبارها المسؤولة عن إدارة السجون وطلبت من الوزير الخلفي «لا تقولوا لنا السلطة القضائية مستقلة، لأن هؤلاء السجناء، حسب ما تفيد به عائلاتهم، يتعرضون لمعاملات حاطة بالكرامة داخل السجون» وقالت «نسائل الحكومة حول الصمت المطبق عن وضعية حقوقية خطيرة لا يمكن للبرلمان ألا يتكلم فيها وألا تقول لنا الحكومة ماذا فعلت من مبادرات ووساطات لحلحلة الأمر، هل سننتظر موت أحد من أبناء المغاربة داخل السجون؟».

وأوضح مصطفى الخلفي أن الحكومة «كانت جد سريعة في التفاعل مع هذا سؤال، لأن البرلمان هو المكان الطبيعي لمناقشة هذه القضايا»، نافيا أن يكون هناك «صمت مطبق، بل يوجد نقاش وبيانات تصدر، ولا يوجد تهرب للمسؤولية، ولا نقول إن الملف في يد السلطة القضائية، لأن المندوبية العامة لإدارة السجون تحت مسؤولية الحكومة».

وقال إنه عقد اجتماعا، صباح أمس مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وكان هناك اتصال مع المندوبية العامة لإدارة السجون، تؤكد أن هناك متابعة للملف «لا أحد يتمنى إعلان إضراب عن الطعام، لأن له آثار نفسانية صعبة، ولا أحد يتمنى أن يبقى أحد معتقل، وهذه جزء من المسؤولية».

متابعة حكومية لأوضاع المضربين عن الطعام

وقال «الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج، لا يمكنني الدخول في الحيثيات والمضمون والأسباب، ولكن هناك مسؤولية كي لا يقع أي تدهور ويجب التدخل في الحين، خاصة أن المادة 131 من قانون السجون تلزم بإخبار طبيب المؤسسة لتتبع الوضعية الصحية بانتظام، وتقديم المساعدة الطبية مع نقل المضرب إلى المستشفى العمومي عند الاقتضاء».

وانتقدت بثينة قروري البرلمانية بالفريق نفسه حديث الوزير عن قيام الحكومة بمتابعة الملف، وقالت «المتابعة بالنسبة لنا لا نراها هي قياس نسبة الضغط والسكر في الدم، بل إن التساؤل الحقيقي هو ماذا فعلت الحكومة في هذا الموضوع من غير المتابعة» وأضافت إن قيام السجناء بالإضراب عن الطعام «معناه أنهم يحملون أكفانهم في أيديهم بعد اختناق وسائل الحوار والوساطة، لافتة إلى أن هناك 20 جمعية حقوقية في إطار تنسيقية، قدموا طلبا لمندوب السجون للقيام بوساطة من أجل ثني المضربين عن خطوتهم، «ولحدود الساعة لم تتم الاستجابة لطلبهم».

وقالت إن المضربين عن الطعام ومعهم باقي المعتقلين، يشتكون من سوء المعاملة والإهانات المتكررة، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات التي أعلنت عنها الحكومة غير ما مرة بخصوص ادعاءات التعذيب في السجون.