﻿البرازيلي مارسيلو متهم بالتهرب الضريبي

مدريد – أ ف ب: اتهمت النيابة العامة الاسبانية ظهير ريال مدريد، مارسيلو، بالاحتيال الضريبي بما يناهز نصف مليون يورو. وتعتقد السلطات الضريبية ان مارسيلو أخفى 490917 يورو من عائدات حقوق صورته، مستفيدا من شركات وهمية خارج اسبانيا. ووفقا لوثائق المحكمة، نال مارسيلو 1,168 مليون يورو من حقوق صورته عام 2013، وتنازل عنها لشركة في الأوروغواي، اذ كان ينبغي التصريح عنها للسلطات الضريبية في اسبانيا. ومارسيلو هو اللاعب الاخير من سلسلة نجوم في اسبانيا اتهموا بتهرب ضريبي، بينهم زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي مثل في تموز/ يوليو امام المحكمة بتهمة التهرب من دفع 14,7 مليون يورو بين 2011 و2014. كذلك حكم على الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بعقوبة السجن 21 شهرا في قضية مماثلة عام 2016، قبل ان تستبدل بغرامة بقيمة 252 ألف يورو.

أرسنال يسعى إلى بيع أوزيل في الانتقالات المقبلة

لندن – د ب أ: أكدت صحيفة «ذا صن» أن مسؤولي نادي أرسنال أخفقوا في إقناع اللاعب الألماني مسعود أوزيل بشروط عقده الجديد وبدأوا على إثر ذلك البحث عن ناد لشرائه خلال الانتقالات المقبلة. وكان مانشستر سيتي أعرب عن رغبته في الحصول على خدمات نجم أرسنال أليكسيس سانشيز، لكن الأمر لأوزيل يختلف بعض الشيء، فقد تراجعت الكثير من الأندية عن فكرة التعاقد معه بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها، على رأسها انتر ميلان الإيطالي. وكشفت الصحيفة البريطانية أن صانع الألعاب الألماني (29 عاما) يرغب في الحصول على راتب يقدر بـ330 ألف جنية استرليني أسبوعيا، وهو ما قد يضر كثيرا بهيكل الأجور داخل أرسنال.

لوفرين مدافع ليفربول يتهم لوكاكو بتعمد ركل وجهه!

لندن – رويترز: اتهم ديان لوفرين مدافع ليفربول منافسه روميلو لوكاكو بأنه تعمد ركله في وجهه خلال التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي السبت الماضي. واصطدمت قدم لوكاكو بعين لوفرين اليسرى بعد كرة مشتركة من المدافع الكرواتي قبل نهاية الشوط الأول وأيد الاتحاد الإنكليزي قرار الحكم مارتن أتكنسون بعدم فرض أي عقوبة على لوكاكو. وقال لوفرين: «حاولت انتزاع الكرة ثم قفز من فوقي وكان بوسعه أن يتجنبني. وجهة نظري بكل أمانة أنه تعمد ما فعله. حدث ذلك في وجهي». وتابع: «إذا كانت الواقعة طبيعية لتقدم بالاعتذار بعد ذلك. رأيته متوترا خلال المباراة وربما كان ذلك السبب».

طرح نادي نيوكاسل الإنكليزي للبيع

لندن – د ب أ: أعلن مايك آشلي مالك نيوكاسل الإنكليزي عن طرح النادي للبيع. واشترى آشلي (53 عاما) نادي نيوكاسل في 2007 وهبط النادي مرتين للدرجة الأولى في عهده. وعاد نيوكاسل لدوري الأضواء مجددا الموسم الماضي عبر الفوز بالدرجة الأولى. وقال آشلي: «كواحد من اقدم الفرق الانكليزية، وللإستفادة من الجماهير الكبيرة في بريطانيا والعالم، نيوكاسل بحاجة الى طريق واضح ومستقبل مشرق». وأضاف: «علينا اعطاء النادي الفرصة الافضل من خلال تأمين الاستثمار اللازم للعبور الى المستوى الأعلى، وهذا وقت مهم في تاريخ النادي والادارة الحالية مصممة على العمل لمصلحة نيوكاسل والجماهير من خلال طرح النادي للبيع».

كالياري الإيطالي يقيل مدربه راستيلي

روما – د ب أ: أعلن نادي كالياري إقالة ماسيمو راستيلي من تدريب الفريق بعدما مني بأربع هزائم متتالية في الدوري الإيطالي. وخسر كالياري على ملعبه أمام جنوى 2/3 الأحد، لتكون الخسارة السادسة له خلال ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم. ويحتل كالياري المركز الرابع عشر برصيد ست نقاط. وكان راستيلي قاد كالياري للصعود إلى الدرجة الأولى في 2016، وإنهاء الموسم الماضي في المركز الحادي عشر. وتردد أن النادي أجرى اتصالات بماسيمو أودو وجوسيبي اياتشيني.

مالمو يتوج بطلاً للدوري السويدي

ستوكهولم – رويترز: توج مالمو بلقب الدوري السويدي للمرة الرابعة في خمس سنوات عقب تحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه نوركوبينغ، ورفع رصيده إلى 60 نقطة من 27 مباراة متقدما بعشر نقاط عن أقرب منافسيه أيك قبل ثلاث جولات على النهاية. وتقدم نوركوبينغ، الذي أحرز اللقب عام 2015، بهدف في الشوط الأول وبدا أنه سيؤجل احتفالات مالمو بالتتويج، لكن في الشوط الثاني سجل كارلوس ستراندبرغ ولاس نيلسن واندريس كريستيانسن ثلاثة أهداف ليضمن الضيوف الفوز باللقب. وتوقفت المباراة فترة قصيرة في الدقائق الأخيرة، حيث اقتحمت مجموعة من جماهير مالمو الملعب، لكن المدرب ماغنوس بيرسون ولاعبيه طالبوا الجماهير للتراجع والهدوء قبل الاحتفال باللقب العشرين للدوري في تاريخ النادي.