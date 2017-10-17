﻿ليستر يقيل مدربه شكسبير!

لندن – رويترز: ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليستر استغنى عن خدمات المدرب كريغ شكسبير بعد أربعة أشهر من تثبيته في منصبه مدربا للفريق الانكليزي.

وتولى شكسبير المسؤولية مؤقتا في فبراير/ شباط الماضي بعد إقالة كلاوديو رانييري، الذي قاد ليستر للتتويج بلقب دوري 2015-2016، عندما كان مهددا بالهبوط. وأبعد شكسبير (53 عاما) ليستر عن الخطر وقاده لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وخسر بصعوبة أمام أتلتيكو مدريد. وفاز ليستر مرة واحدة في ثماني مباريات بالدوري هذا الموسم ليقبع في المركز الـ18.