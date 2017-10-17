﻿إيطاليا تصطدم بالسويد وأيرلندا تتحدى الدنمارك في تصفيات المونديال

زيوريخ – د ب أ: أسفرت الفاصل للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، عن مواجهة صعبة للمنتخب الإيطالي حيث أوقعته مع المنتخب السويدي العنيد.

وحجزت منتخبات بلجيكا وألمانيا وإنكلترا وأسبانيا وبولندا وأيسلندا وصربيا والبرتغال وفرنسا مقاعدها في النهائيات بعدما تصدرت مجموعاتها في التصفيات الأوروبية، فيما اجريت القرعة في الملحق الأوروبي بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع. ويحتاج المنتخب الإيطالي، الفائز بلقب البطولة أربع مرات، إلى اجتياز العقبة السويدية الصعبة للوصول للمونديال الروسي. ويخوض الآزوري مباراة الذهاب على ملعب السويد ثم يستضيف منافسه السويدي إيابا. كما أسفرت القرعة عن وقوع أيرلندا الشمالية مع سويسرا وكرواتيا مع اليونان والدنمارك مع أيرلندا. وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات المذكورة أولا أيام التاسع والعاشر و11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما تقام الإياب أيام 12 و13 و14 من الشهر ذاتها. وخاض الآزوري 18 من 20 نسخة سابقة للمونديال ولم يغب عن النهائيات منذ 1958 كما أحرز اللقب أربع مرات، كان أحدثها في 2006 بألمانيا. وحل الآزوري ثانيا في مجموعته بالتصفيات خلف المنتخب الإسباني ومني بهزيمة واحدة فقط في مبارياته العشر بهذه المجموعة وكانت أمام إسبانيا. لكن القرعة أوقعته في مواجهة المنتخب السويدي أقوى الفرق الأربعة المصنفة بالمستوى الثاني في القرعة، وأنهى التصفيات في المركز الثاني بمجموعته خلف المنتخب الفرنسي متفوقا على نظيره الهولندي. وفي رد فعل سريع على القرعة، قال يان أندرسون مدرب المنتخب السويدي: «إنهما مباراتان في غاية القوة والصعوبة ولكن كان من الممكن أن نواجه الصعوبة ذاتها أمام منتخبات أخرى. أشعر بالسعادة أننا نعلم الآن منافسنا. يمكننا الآن بدء العمل». وأوضح: «لم أفكر كثيرا في إيطاليا. لم أبذل جهدا كبيرا فيها.

يحظى المنتخب الإيطالي بتاريخ جيد ولديه خبرة جيدة».

وإلى جانب المنتخبات الأوروبية التسعة التي تأهلت إلى المونديال، يخوض المنتخب الروسي النهائيات كونه ممثل البلد المضيف. كما تأهلت البرازيل وأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا من أمريكا الجنوبية والمكسيك وكوستاريكا وبنما من اتحاد «كونكاكاف»، والسعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية من آسيا ومصر ونيجيريا من القارة الأفريقية. وبلغ عدد المنتخبات التي حجزت مقاعدها في المونديال 23 منتخبا بينها المنتخب الروسي صاحب الأرض. وتحسم المقاعد التسعة المتبقية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث تتأهل ثلاثة منتخبات من القارة الأفريقية وأربعة من القارة الأوروبية ومنتخبان عبر الملحق العالمي الذي يتنافس فيه المنتخب الأسترالي مع هندوراس وفي العاشر و15 من الشهر المقبل ونيوزيلندا مع بيرو في 11 و15 من الشهر ذاته.