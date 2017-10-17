﻿مانشستر يونايتد يسعى إلى تكرار تجربة فيرغسون مع مورينيو… والبرتغالي يراوغ!

مدريد – د ب أ: أكدت صحيفة «آس» الأسبانية أن تجديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سيكون مكلفا للنادي الانكليزي.

ويتبقى للمدرب البرتغالي في تعاقده الحالي مع يونايتد عام ونصف العام، حيث ينتهي في حزيران/ يونيو 2019 مع وجود بند يتيح تمديد العقد لموسم آخر إضافي. ورغم ذلك، يرغب النادي الإنكليزي في تمديد تعاقده مبكرا مع المدرب البرتغالي المخضرم. وكشفت «آس» أن المفاوضات بين يونايتد ومورينيو لن تكون سهلة، في ما يخص بعض البنود المتعلقة بالمدة والحقوق المالية. وتعود صعوبة المفاوضات إلى المطالب المبالغ فيها لكلا الطرفين، حيث أشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن يونايتد يرغب في الاحتفاظ بالمدرب البرتغالي طوال عقد كامل حتى 2026. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى الذي يسعى فيها يونايتد للاحتفاظ بأحد مدربيه لفترة طويلة من الزمن، فقد ارتبط بتعاقد طويل الأجل مع المدرب الاسكتلندي أليكس فيرغسون امتد إلى ما يزيد على ربع قرن. وقال مورينيو في كانون الأول/ ديسمبر 2016: «يعرفون أنني سعيد للغاية بتدريب اليونايتد على كافة المستويات ويعرفون أنهم إذا قدموا لي عقدا فسأوقع عليه بدون اللجوء لمستشاريي». لكن يبدو أن الأمر لن سيكون بهذه السهولة، فقد أكدت وسائل إعلام أن مورينيو سيطالب بأجر كبير من أجل التوقيع على عقده الجديد مع يونايتد.