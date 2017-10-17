﻿هاينكيس يعود مع البايرن… وبرشلونة يبحث عن انتصار ثالث… وخبرة يونايتد تصطدم بطموح بنفيكا

لندن – وكالات: سيخطف بايرن ميونيخ الليلة بعضا من الأضواء في الجولة الثالثة من دوري ابطال أوروبا، نظرا للتغيير الذي طرأ على إدارة الفريق بتولي المدرب الكبير يوب هاينكيس (72 عاما) المسؤولية بعد البداية المهتزة للبايرن تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويعود هاينكيس إلى الساحة الأوروبية من خلال المواجهة المرتقبة مع سيلتك الاسكتلندي اليوم في صراع على المركز الثاني بالمجموعة الثانية حيث حصد كلا الفريقين ثلاث نقاط فقط من أول جولتين. والمباراة هي الأولى لهاينكيس في البطولات الأوروبية منذ أكثر من أربع سنوات، حيث كانت آخر مباراة سابقة لها عندما قاد البايرن للقب دوري الأبطال على استاد «ويمبلي» الشهير بالعاصمة البريطانية لندن في 2013 .واستهل هاينكيس ولايته الجديدة مع البايرن بفوز كاسح 5/صفر على فرايبورغ في الدوري الألماني ليرفع معنويات الفريق. وفي المباراة الثانية بالمجموعة الثانية، يحل باريس سان جيرمان (ست نقلط) ضيفا على أندرلخت البلجيكي (بلا نقاط). ويسعى فريق العاصمة الفرنسية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، في ظل امتلاكه قوة هجومية ضاربة متمثلة في الثلاثي البرازيلي نيمار، وكيليان مبابي، والأوروغواني أدينسون كافاني.

أما أندرلخت فيرمي لاستعادة التوازن القاري من جديد، والخروج من اللقاء بأقل الخسائر الممكنة خاصة وأنه تلقى هزيمتين متتاليتين من سيلتك والبايرن. والمواجهة هي الخامسة بين الفريقين، آخرها في مرحلة المجموعات لأبطال أوروبا عام 2013، حيث اكتسح سان جيرمان منافسه أندرلخت بخماسية نظيفة على ملعب الأخير في اللقاء الأول، بينما تعادلا في باريس 1/1.

ويحل مانشستر يونايتد (ست نقاط) ضيفا على بنفيكا البرتغالي (بلا نقاط) كما يلاقي سيسكا موسكو الروسي (ثلاث نقاط) مع بازل السويسري (ثلاث نقاط) في المجموعة الأولى. وتصطدم خبرة يونايتد الذي يعتلي مجموعته بطموح بنفيكا الذي يتذيل الترتيب. ورغم فارق الخبرات والإمكانات بين لاعبي الفريقين، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد طالب لاعبيه بضرورة العودة من مسقط رأسه بالنقاط الثلاث، ويملك مورينيو العديد من العناصر الهجومية المتميزة أمثال الأرميني هنريك مختاريان، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والإسباني خوان ماتا، فيما يغيب الفرنسي بول بوغبا بداعي الإصابة. والتقا الفريقان 9 مباريات، حيث حقق يونايتد الفوز في ست مواجهات، وحقق بنفيكا الفوز في لقاء وحيد وخيم التعادل بينهما في مواجهتين. وفي مباراة ثانية بالمجموعة، يستضيف سسكا موسكو الروسي نظيره بازل السويسري في لقاء يبحث من خلاله الفريقان عن انتصار ثانٍ. والمواجهة هي الأولى بينهما

ويسعى برشلونة إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مختلف البطولات هذا الموسم عندما يستضيف أولمبياكوس اليوناني ضمن المجموعة الرابعة. ويتصدر برشلونة المجموعة بست نقاط فيما يقبع أولمبياكوس في القاع بلا رصيد. وتمثل المباراة مواجهة خاصة للمدرب إيرنستو فالفيردي حيث يلتقي فريقه السابق. وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي يوفنتوس الإيطالي بسبورتنغ لشبونة البرتغالي في صراع على المركز الثاني الذي يقتسمانه بثلاث نقاط لكليهما. وقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس: «إنها مباراة مهمة للغاية وقد تلعب دورا حاسما في صراع التأهل بهذه المجموعة، وعلينا الفوز فيها… لشبونة يقدم كرة جيدة ويدافع بشكل رائع. ولهذا، نحتاج إلى كثير من الصبر». وفي المجموعة الثالثة، يتطلع تشلسي إلى استعادة اتزانه سريعا بعد الهزيمة المفاجئة 1/2 أمام كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي حيث يخوض اختبارا صعبا على ملعبه في مواجهة ضيفه روما الإيطالي. ويتصدر تشلسي بست نقاط مقابل أربع نقاط لروما، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بنقطة واحدة قبل مباراته في ضيافة كارباكا أغدام بطل أذربيجان والذي يتذيل المجموعة بلا نقاط.