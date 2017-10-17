﻿سلمى حايك في القاهرة لدعم السياحة ونجوم عالميون يحلون ضيوفا على منتجعات مصر

القاهرة – «القدس العربي»: من المنتظر أن تصل النجمة العالمية سلمى حايك الى القاهر لزيارة العديد من المواقع السياحية في مصر، لتنشيط السياحة في البلاد.

فقد كشف وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة، استراتيجية حكومية لتنشيط السياحة وتعويض تراجع إيراداتها خلال المواسم الماضية.

وأوضح، أن «النجمة العالمية سلمى حايك ستزور مصر قريبًا، ضمن مبادرة للتنشيط السياحي، تستهدف اجتذاب عدد كبير من ألمع نجوم العالم في جميع المجالات (دون تحديد أسمائهم)».

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليارات دولار في 2016 مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015، بتراجع 44.3 بالمائة.

وكانت مصر تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

وتابع المسؤول المصري، أن «تسويق زيارة النجوم سيخدم الأهداف المصرية، الساعية إلى إنعاش صناعة السياحة وتعويض تراجع إيراداتها خلال المواسم الماضية».

ولم يحدد مستشار وزير السياحة المصري موعدًا لزيارة الممثلة العالمية سلمى حايك للقاهرة.

وحايك (51 عامًا) هي ممثلة مكسيكية أمريكية من أصل لبناني، وقامت ببطولة عدة أفلام إنكليزية وإسبانية ومسلسلات مكسيكية.

وخلال الأشهر الماضية، زار القاهرة نجوم كرة قدم عالميين، ضمن مبادرات حكومية لتنشيط السياحة المصرية، أبرزهم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ورونالدينيو، وروبيرتو كارلوس، وروبير بيريز، وميشيل سلغادو.