﻿تايلند تمنع التدخين على شواطئها

بانكوك ـ اف ب: يواجه الأشخاص الذين ينتهكون قرارا بحظر التدخين على عشرين من أهم الشواطئ السياحية في تايلند غرامات قدرها ثلاثة آلاف دولار والسجن حتى سنة، على ما أعلنت السلطات التايلندية.

هذا الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر يأتي بعد حملة تنظيف شملت نحو 140 ألفا من أعقاب السجائر على مساحة 2,5 كيلومتر عند شاطئ باتونغ الشهير في جزيرة فوكيت.

ويبدأ دخول هذا التدبير حيز التنفيذ في أوج الموسم السياحي في تايلند وهو سيطال شواطئ تسجل تدفقا كبيرا للزوار بينها كرابي وكوه ساموي وباتايا وفوكيت وفانغ نغا.

وقال حاكم هيئة السياحة في تايلند يوثاساك سوباسورن في بيان إن «هذه الشواطئ هي من بين الأجمل في جنوب شرق آسيا وهدفنا إبقاءها هكذا».

وسيتعين على المدخنين استخدام مناطق خاصة مجهزة لرمي أعقاب السجائر فيها وفق سوباسورن.