﻿حجر نيزكي انفصل من المريخ إلى الأرض… سيعود إلى الكوكب الأحمر

تولوز (فرنسا) ـ ا ف ب: سافر حجر نيزكي من المريخ إلى الأرض ومنها إلى محطة الفضاء الدولية ثم عاد إلى الأرض. وتستعد وكالة الفضاء الأمريكية لإعادته إلى الكوكب الأحمر في رحلتها الآلية المقررة إلى هناك في عام 2020.

وهذا الحجر النيزكي انفصل عن تربته في كوكب المريخ، بسبب ارتطام جرم بسطح الكوكب، ثم هبط على كوكب الأرض في الصحراء الكبرى.

وصار الحجر من ممتلكات مدينة الفضاء في تولوز في فرنسا، ثم نقله رائد الفضاء توما باسكيه إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض حيث أقام ستّة أشهر.

ووصف رائد الفضاء الفرنسي هذا الحجر بأنه «كنز» وقال إنه سيعود إلى مصدره في عام 2020 مع المهمة الأمريكية غير المأهولة «مارس 2020» التي تسهم فيها بلاده أيضا.

وقد اجتاز هذا الحجر الغلاف الجوي للأرض ثلاث مرات، أولاها حين سقط في الصحراء الكبرى، وثانيها حين نقل إلى محطة الفضاء الدولية، وثالثها حين أعيد مجددا إلى الأرض في حزيران/يونيو الماضي.

لكن رحلات هذا الحجر ذهابا وإيابا لم تنته بعد، فهو على موعد مع رحلة أخيرة تعيده إلى المريخ.

وقال عالم الفيزياء الفلكي الفرنسي سيلفستر موريس الذي أشرف على الأبحاث على الحجر «في الإجمال، سيكون قد اجتاز الغلاف الجوي للأرض أربع مرات، والغلاف الجوي للمريخ مرتين».

وشرح هذا العالم المتخصص في الكواكب أن الحجر سيقطّع إلى ثلاثة أجزاء، أحدها سيعود إلى مدينة الفضاء في تولوز، والثاني سيهدى لرائد الفضاء توما باسكيه «لشكره على اصطحابه معه»، والثالث سيذهب على متن المهمة الأمريكية «مارس 2020» ليعود إلى موطنه.

ومن المقرر أن تنطلق هذه الرحلة في عام 2020 على أن تبلغ وجهتها في العام التالي.

وسيستفيد العلماء من الحجر في ضبط الجهاز الفرنسي «سوبر كام» المرافق للرحلة، وهو يحدّد التكوين الكيميائي للصخور باستخدام أشعة ليزر.

ويعوّل على هذا الجهاز في البحث عن جزيئات عضوية تثبت أن المريخ كان يضم في ماضيه شكلا من أشكال الحياة.