﻿ إشعال مئات الحرائق في اسبانيا والبرتغال يخلف 42 قتيلا خلال أيام

مدريدـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي: تعيش منطقة شمال غرب اسبانيا والبرتغال إرهابا جديدا يتجلى في قيام مجهولين بإضرام النار في غابات المنطقة، وخلفت هذه الاعتداءات البيئة 42 قتيلا وإتلاف آلاف الهكتارات من الغابات. وتقف قوات الأمن مندهشة من الطرق التي اعتمدها الإرهابيون البيئيون لإشعال مئات الحرائق في ظرف وجيز وفي مناطق محددة. وغطى خبر الحرائق على التوتر القائم في منطقة كتالونيا الراغبة في الانفصال عن إسبانيا.

واندلعت النيران منذ أيام في منطقة غاليسيا أقصى شمال غرب إسبانيا وكذلك في شمال البرتغال، وتزامنت مع الجفاف الذي تعاني منه شبه الجزيرة الأيبيرية. واعتقدت مصلحة الإطفاء في بدء اندلاع الحرائق بسبب سهولة اشتعال النار نتيجة الجفاف الذي توجد عليه بعض المناطق الغابية، لكن الحرائق امتدت على مساحات متباعدة ونشبت في مناطق خضراء وفجأة في نقاط جغرافية متعددة.

وتكرر الوضع في شمال البرتغال. ونقلت جريدة «الموندو» عن السلطات الإسبانية والبرتغالية أن منطقة غاليسيا وحدها شهدت 130 حريقا، و30 في منطقة أستورياس أقصى شمال إسبانيا، بينا بلغت في البرتغال 500 حريق. وخلفت الحرائق حتى الآن 42 قتيلا، 4 في إسبانيا و38 في البرتغال.

وتعتبر هذه أخطر الحرائق التي شهدها البلدان لأنها خلفت عددا كبيرا من الضحايا ولم يتم السيطرة عليها حتى الآن. وأسهمت الأمطار الخفيفة التي سقطت أمس الثلاثاء في السيطرة على الكثير منها.

وتعترف الأجهزة الأمنية ومنها الحرس المدني بأن بعض الحرائق قد تكون عادية بسبب الجفاف، لكن مئات بؤر الحرائق تدل على وجود مخطط إرهابي محكم له أهداف معينة. ولم تقدم السلطات الإسبانية تفسيرات واضحة حتى الآن لأن هذه الحرائق مفاجئة وجديدة، إذ كان بعض الأشخاص في الماضي يضرمون النار ولكن في بؤرة أو اثنتين، وكانت بعض العصابات المرتبطة بشركات العقار تقوم بهذا، مستهدفة مناطق معينة بغرض القضاء على الغابات وبالتالي دفع السلطات الى إعلانها مناطق يمكن البناء فيها. ولمواجهة هذا الوضع، أعلنت إسبانيا أن كل منطقة يتم إضرام النار فيها لن تحصل مستقبلا على ترخيص للبناء فوقها.

وكتبت جريدة آ بي سي في افتتاحيتها أمس الثلاثاء أن الحرائق هذه المرة أصبحت مرعبة وتسببت في مقتل الناس وحرق قرى بكاملها ومناطق محمية طبيعية، لقد ارتقت إلى مستوى الإرهاب الذي لا يمكن التسامح معه نهائيا.

