﻿بقايا امرأة في جوف تمساح أسترالي

سيدني ـ أ ف ب: عثر في جوف تمساح في أستراليا الثلاثاء على بقايا سيدة عجوز مصابة بالخرف التهمها هذا الحيوان المفترس في شمال شرق البلاد، حسب ما أعلنت الشرطة.

وكانت آن كامرون البالغة من العمر 79 قد فقد أثرها الأسبوع الماضي بعدما خرجت من دار للعجزة تقيم فيه في مدينة بورت دوغلاس السياحية.

بعد ذلك شوهدت قطع من ملابسها وعصاها قرب نَهَر مجاور.

ورجّحت الشرطة أن تمساحا طوله أربعة أمتار و30 سنتيمترا هو من قضى على السيدة، حسب ما تبيّن من تحليل جوفه بعدما قتله عناصر من حماية الحياة البرية، مشيرة إلى أن «التحقيقات ما زالت مستمرة».

وسبق أن هربت السيدة من دار العجزة، لكن لم يُعرف بعد كيف تمكنت من الوصول إلى تلك المنطقة البعيدة حيث عثر على بقايا أغراضها.

وهذا النوع من التماسيح هو الأكبر في العالم، ويمكن أن يصل طوله إلى سبعة أمتار ووزنه إلى طن، وهو بذلك أكبر حيوان زاحف في العالم.