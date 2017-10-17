﻿110 ملايين مشترك في «نتفليكس»… حول العالم

سان فرانسيسكو ـ أ ف ب: استمرت منصة البثّ التدفّقي الأمريكية «نتفليكس» في تحقيق مزيد من الاشتراكات الجديدة في الولايات المتحدة والعالم، في ما يظهر أن سياستها الرامية للتوسع في الخارج أعطت النتائج المرجوّة.

وصار لدى «نتفليكس» 110 ملايين مشترك، منهم خمسة ملايين و300 ألف في الربع الثالث من العام الحالي، أربعة ملايين و450 ألفا في الخارج و850 ألفا في الولايات المتحدة.

وبذلك تكون «نتفليكس» تجاوزت توقّعاتها بأن يبلغ عدد الاشتراكات الإضافية في المدة نفسها أربعة ملايين و400 ألف، منهم ثلاثة ملايين و700 ألف في الخارج.

وهي تأمل أن يبلغ عدد مشتركيها 116 مليونا في العام الحالي، أي بزيادة ستة ملايين و300 ألف، وأن تحقق رقم أعمال قدره 130 مليونا يتجاوز 11 مليار دولار.

وستواصل المنصة إنتاج أفلام ومسلسلات حصرية تحتلّ مكانا متقدما في سوق البث التدفقي التي تطبعها منافسة حادة، وهي تنوي استثمار ثمانية مليارات دولار العام المقبل.

ومن المسلسلات الكبيرة التي أنتجتها «هاوس أوف كاردز» و»أورانج إز ذي نيو بلاك» و»ستراينجر ثينغز».