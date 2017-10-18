استجواب المتحدث السابق باسم ترامب في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات

“القدس العربي”- وكالات: ذكر تقرير إعلامي أمريكي، الثلاثاء، أن فريق المحققين في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، استجوب السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض شون سبايسر.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن عدد من الأشخاص المطلعين على الاجتماع أن سبايسر، الذي استقال من منصبه كمتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تموز/ يوليو، قد خضع للاستجواب من قبل أعضاء من فريق التحقيق برئاسة المستشار الخاص روبرت مولر.

وفي الاستجواب، الذي استمر خلال مدة طويلة من الثلاثاء، سُئل سبيسر عن إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي وكذلك اجتماعات الرئيس مع المسؤولين الروس، بما في ذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، وفقا لـ “بوليتيكو”.

ولم يؤكد سبايسر ولا محاميه تقرير “بوليتيكو”.

وكان ترامب قد أقال كومى يوم 9 أيار/ مايو.