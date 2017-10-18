التحالف الدولي: 400 مقاتل استسلموا في الرقة في شهر

“القدس العربي”- وكالات: أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا والعراق أن حوالى 400 مقاتل، بينهم العديد من الاجانب، استسلموا في غضون شهر في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن والتي سيطرت الثلاثاء على المعقل السابق للتنظيم الجهادي.

وقال الكولونيل راين ديلون المتحدث باسم التحالف في البنتاغون في مؤتمر صحافي عبر الفيديو انه “في الأيام القليلة الماضية استسلم حوالى 350 مقاتلا في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية، بينهم عدة مقاتلين أجانب مؤكدين تم احتجازهم بعد استجوابهم”.

وأوضح انه بذلك يرتفع الى 400 عدد المقاتلين الذين استسلموا في غضون شهر واحد لقوات سوريا الديمقراطية خلال المعركة التي خاضتها للسيطرة على المعقل السابق لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

واضاف “لقد رأينا أيضا أنه قبل بدء المعارك وبمجرد أن تصبح المنطقة معزولة وقبل أن تبدأ العمليات الهجومية، فإن كثيرا من القياديين يفرون”.

وردا على سؤال عن موقع التحالف في الرقة الآن وقد اندحر تنظيم الدولة الاسلامية من المدينة، قال الكولونيل ديلون إن المهمة الشاقة الرئيسية تتمثل بنزع الالغام والقنابل غير المنفجرة في كل انحاء المدينة.

وقال “علينا إزالة بقايا كل المتفجرات التي تركت في الرقة اثر هذه المعركة”.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت الاثنين في أحد شوارع الرقة أثناء دورية لقوات سوريا الديمقراطية مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من هذه القوات أحدهم قيادي.

من جهة ثانية اوضح الكولونيل ديلون أن التحالف يبقى منخرطا في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة “داعش” في محافظة الانبار في غرب العراق، حيث شنت طائراته الاسبوع الماضي 30 غارة جوية ضد أهداف جهادية شملت استهداف قياديين في التنظيم الجهادي ومراكز قيادة وورشا لتفخيخ السيارات ومخابئ أسلحة ومعسكرا لتدريب المقاتلين.

ولا يزال التنظيم الاسلامي المتطرف يسيطر على مدينتين في هذه المحافظة الحدودية مع سوريا هما راوة والقائم، علما بأن الاخيرة هي مدينة حدودية مع سوريا.

أما في مدينة تلعفر الاستراتيجية الواقعة على الطريق المؤدية إلى سوريا والتي استعادتها القوات العراقية اخيرا فقد ترك الجهاديون خلفهم غنائم كثيرة شملت خصوصا مخازن ذخيرة ضخمة، بحسب المتحدث.

وفي هذه المخازن والمخابئ عثرت القوات العراقية منذ مطلع تشرين الاول/ اكتوبر الجاري على 550 عبوة ناسفة و1800 قذيفة هاون و25 لغما مضادا للافراد و101 سترة ناسفة و16 نفقا و11 ورشة لتصنيع العبوات الناسفة.