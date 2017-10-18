كلينتون: التهديد ببدء حرب مع كوريا الشمالية أمر خطير وفاقد للبصيرة

“القدس العربي”- وكالات: قالت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأربعاء إن التهديدات “المتعجرفة” ببدء حرب في شبه الجزيرة الكورية أمر “خطير وفاقد للبصيرة”.

وقالت كلينتون في منتدى بالعاصمة الكورية الجنوبية سول “لا حاجة لنا لأخذ مواقف عدائية وعدوانية (فيما يتعلق بكوريا الشمالية)”.

وأكدت على الحاجة لبذل المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإقناع بيونغ يانغ بالجلوس إلى طاولة المحادثات.

وتصاعدت حدة التوتر في أعقاب سلسلة التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها كوريا الشمالية وتبادل العبارات اللاذعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت كلينتون دون ذكر ترامب بالاسم “الدخول في معارك مع كيم جونغ أون يرسم ابتسامة على وجهه”.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة إن حلفاء واشنطن باتوا يعبرون بشكل متزايد عن قلقهم إزاء مصداقية الولايات المتحدة.