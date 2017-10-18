استقالة مدير في شركة أمازون على خلفية ادعاءات بالتحرش الجنسي

(د ب أ): استقال مدير قسم التلفزيون والسينما في شركة “أمازون ستوديوز″، روي برايس، الثلاثاء بعدما واجه ادعاءات بالتحرش الجنسي شبيهة بتلك التي واجهها المنتج هارفي واينستين، بحسب ما أكد متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان برايس قد مُنح إجازة مفتوحة الأسبوع الماضي بعدما اتهمته منتجة تلفزيونية بالتحرش بها وأنه أسمعها تعليقات بذيئة.

وقالت المنتجة إيسا هاكيت إن برايس تحرش بها مرارا وعن قصد بينما كانا في سيارة أجرة في طريقهما إلى حفل بشركة أمازون في تموز/ يوليو 2015.

وأضافت أنها وافقت على التحدث عن تلك الواقعة بعدما قرأت الأنباء التي ترددت عن نساء حول تعرضهن للتحرش على يد واينستين.