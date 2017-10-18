جيش الاحتلال يغلق مقرات ثلاث شركات إعلامية ومطبعة في الضفة

“القدس العربي”- وكالات: أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مقرات ثلاثة شركات فلسطينية تقدم خدمات إعلامية، ومطبعة، في الضفة الغربية، لمدة ستة شهور.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت مقرات شركات “بال ميديا، وترانس ميديا، ورامسات”، في مدن رام الله (وسط الضفة الغربية) والخليل (جنوب) ونابلس (شمال)، وصادر محتوياتها من أجهزة مونتاج، وكمبيوترات، ومعدات تصوير.

وأوضح الشهود أن الجيش علق قرارا على مداخل الشركات بإغلاقها لمدة ستة أشهر.

وتقدم الشركات خدمات اعلامية لقناتي القدس الفضائية، وفلسطين اليوم (مقرهما بيروت)، وقناة الأقصى التابعة لحركة حماس (مقرها غزة)، والمنار التابعة لحزب الله اللبناني، وروسيا اليوم، وغيرها من القنوات.

وأوضح الشهود أن الجيش داهم أيضًا مقر مطبعة الرموني في مدينة رام الله، وصادر محتوياتها، علق قرارا بإغلاقها لمدة ستة شهور هي الأخرى.

وفيما لم يذكر الشهود أسباب غلق تلك المؤسسات، لم يصد أي تعقيب إسرائيلي حول الأمر حتى الساعة 04.30 تغ.