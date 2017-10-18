الأمريكي جورج ساندرز يفوز بجائزة مان بوكر للعام 2017

“القدس العربي” – وكالات: فاز الكاتب الأمريكي جورج ساندرز بجائزة مان بوكر برايز للعام 2017، وهي أعرق الجوائز الأدبية باللغة الانكليزية، عن كتابه “لينكولن إن ذي باردو” على ما أعلنت لجنة التحكيم في لندن مساء الثلاثاء.

وتفوق ساندرز وهو من تكساس ويبلغ 58 عاماً على خمسة كتاب آخرين وصلوا الى التصفية النهائية مع روايته الاولى بالشكل الكلاسيكي، التي تتداخل فيها شهادات مئات الأشخاص لراوية وفاة ويلي نجل ابراهام لينكولن في سن الحادية عشرة. ويشتهر ساندرز خصوصاً بالأقصوصات والمقالات الطويلة التي تنشر في المجلات.

وقالت لولا يانغ رئيسة لجنة التحكيم “شكل هذه الرواية وأسلوبها المبتكر يفضيان الى سرد روحي ذكي مؤثر جداً”.

ويدرس ساندرز في جامعة سيراكيوس عاصمة ولاية نيويورك.