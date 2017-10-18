وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تؤكد على أهمية التعاون الوثيق مع أمريكا واليابان

“القدس العربي” – وكالات: التقت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ-وا الاربعاء بمسؤولين كبار من الولايات المتحدة واليابان، الذين يزورون سيول حالياً، لإجراء محادثات ثلاثية لتنسيق إجراءات، تهدف إلى كبح جماح كوريا الشمالية، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

وأكدت كانغ كيونغ-وا أهمية التعاون الثلاثي لتسوية القضية النووية الكورية الشمالية، خلال اجتماعها مع نائب وزير خارجية اليابان، شينسوكي سوجياما.

ونقلت يونهاب عن كانج قولها “تعتمد التسوية الناجحة للمشكلة النووية الكورية الشمالية بشكل كبير على التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان”.

وأضافت كانغ “آمل أن يجري نواب الوزراء الثلاثة مناقشات بشكل تفصيلي، وبناء عليها تسعى الدول الثلاث لمزيد من التعاون الوثيق على المستويين الوزاري والقيادي”.

وقال سوجياما إن الاجتماع، الذي سيعقد في وقت لاحق من اليوم مع نظيريه الكوري الجنوبي والامريكي، ليم سونج نام وجون سوليفان سيكون فرصة لإعادة التأكيد على تعاونهم الثلاثي.

وفي بيان صحافي صدر بعد الاجتماع، قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن كانغ ألقت الضوء على أهمية التعاون بين الدول الثلاث في الضغط من أجل جميع الخيارات المحتملة، من بينها إجراء محادثات وفرض عقوبات، للتعامل بشكل راسخ مع الوضع الامني وإخلاء كوريا الشمالية من أسلحتها النووية بشكل سلمي وكامل.

وأضافت الوزارة أن سوجياما شارك كانغ في وجهة نظرها، مؤكداً الحاجة إلى تعاون وثيق بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا في ضوء التهديدات المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

وقالت كانغ في وقت لاحق إنه من المقرر عقد اجتماع قصير مع سوليفان، الذي يزور البلاد قبل زيارة يقوم بها الرئيس الامريكي، دونالد ترامب إلى آسيا أوائل الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يزور ترامب كوريا الجنوبية في السابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل لمدة يومين، بعد زيارته لليابان. وبعد زيارته لسيول، سيتوجه إلى الصين.