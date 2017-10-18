مقتل ستة رجال شرطة في هجوم انتحاري لطالبان جنوب غربي باكستان

“القدس العربي”- وكالات: هاجم انتحاري من طالبان مركبة تحمل رجال شرطة في جنوب غربى باكستان الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة وإصابة نحو 20 شخصا آخرين، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول الشرطة خورشيد خان لوكالة الأنباء الألمانية إن الانفجار وقع في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشيستان، والتي تشترك في الحدود مع أفغانستان وإيران.

وأضاف أن 22 شخصا على الأقل ،من بينهم مدنيون، أصيبوا في الهجوم.

ويخضع رجال الشرطة المصابون للعلاج، وبعضهم في حالة حرجة حسبما أفاد الطبيب محمد فاروق في مستشفى كويتا المدني.

وأعلنت طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلت لعدد من رجال الإعلام. وقال محمد خراساني، وهو متحدث باسم طالبان باكستان، في الرسالة: “مجاهدينا فعلوها”.