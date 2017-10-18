تركيا تعيد فتح معبر جلوة غوزو الحدودي مع سوريا

“القدس العربي”- وكالات: أعادت السلطات التركية، الأربعاء، فتح معبر “جيلوه غوزو” الحدودي مع سوريا بولاية هطاي (جنوب) أمام الشاحنات التجارية المتوجهة إلى الأخيرة.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر في الولاية، فإنّ السلطات التركية كانت قد أغلقت معبر جلوة غوزو المقابل لمعبر باب الهوى السوري، في الثالث من أغسطس/ آب الماضي، لدواعٍ أمنية.

ولم تسمح السلطات التركية منذ ذلك التاريح، للشاحنات التجارية باستخدام المعبر الفاصل بين الدولتين، وحصرت العبور للشاحنات الناقلة للمساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية، والأدوية، ومواد التنظيف.

واعتباراً من صباح الأربعاء، بدأت الشاحنات التجارية بعبور معبر جلوة غوزو باتجاه الأراضي السورية، ووصلت طوابير الشاحنات لمسافة 4 كم عند المعبر.