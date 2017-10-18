الممثلة الهندية ديبيكا بادكون: من الصعب العثور على شخص يتفهم نجاحي

(د ب أ): قالت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون إن العلاقات الرومانسية تصبح أكثر تعقيدا عندما يكون شخص ما في قمة نجاحه.

ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير عن ديبيكا القول “بعض من علاقتي الشخصية أصبحت أكثر قوة مع تقدمي في عملي، ولكن لدي بعض الأصدقاء الذين ابتعدوا عني”.

وأضافت “الكثيرون لا يستطيعون التعامل مع النجاح الذي أحققه، أنا لست منزعجة من ذلك، هذه هى الكيفية التى تسير عليها الحياة. الأشخاص المقربون لك والذين يهتمون بشأنك سوف يفهمون نجاحك”.

وفيما يتعلق بالعلاقات الرومانسية، قالت ديبيكا “العلاقات الرومانسية معقدة، لأنه من الصعب العثور على شخص يتفهم النجاح والشغف الذي لدي تجاه عملي”.

وأضافت “من الصعب أيضا العثور على شخص يتفهم إنني ربما أحقق دخلا أكبر منه”.

ومن المقرر عرض أحدث أفلام ديبيكا “بادمافاتي”، الذي يشاركه فيها كل من شاهد كابور ورانفير سينج، في الأول من كانون أول/ ديسمبر المقبل.