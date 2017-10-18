مقتل 8 جنود يمنيين جراء غارة جوية “خاطئة” للتحالف

“القدس العربي” – وكالات: قُتل 8 جنود من القوات الحكومية اليمنية، الليلة الماضية، جراء غارة جوية “خاطئة” شنتها مقاتلة للتحالف العربي على محافظة صعدة، شمالي اليمن، حسبما أفاد مصدر ميداني الأربعاء، فيما لم يرد تأكيد رسمي بشأنها من التحالف أو الحكومة اليمنية حتي الساعة 8:15 ت.غ.

وقال المصدر في القوات الحكومية، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن الغارة الجوية استهدفت موقعاً لقوات اللواء الخامس حرس حدود التابع للقوات الحكومية في منطقة “مندبة” بمديرية “باقم”، المحاذية للحدود السعودية.

وأضاف أن “الغارة أدت إلى مقتل 8 جنود وإصابة آخرين (دون أن يورد حصيلة محدد للمصابين)”.

وأشار إلى أن الغارة “الخاطئة” كانت بالتزامن مع معارك دائرة بين قوات اللواء الخامس بالجيش اليمني من جهة ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، من جهة أخرى.

ومنذ قرابة عام، فتحت القوات الحكومية اليمنية، جبهتي حرب في محافظة صعدة، معقل الحوثيين، إحداها في مديرية كتاف والأخرى في باقم، والمديريتان حدوديتان مع السعودية، وأحرزت بذلك تقدماً من خلال السيطرة على بعض المواقع.

وتقود السعودية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، تحالف عسكريا، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذين سيطروا بقوة السلاح على عدد من المحافظات، بينها العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.