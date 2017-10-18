رئيس أركان الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والمقاتلين السنة

“القدس العربي” – وكالات: ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، إن رئيس أركان الجيش الإيراني بحث سبل تعميق التعاون مع الجيش السوري خلال زيارة قام بها إلى دمشق الأربعاء، متعهداً بمحاربة إسرائيل والمقاتلين السنة.

وقال الجنرال محمد باقري “نحن في دمشق للتأكيد والتنسيق والتعاون لمواجهة أعدائنا المشتركين، الصهاينة والإرهابيين” في إشارة لإسرائيل والمقاتلين السنة بمن فيهم تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش).

وتابع “رسمنا الخطوط العريضة لهذا التعاون”.