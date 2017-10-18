أمير قطر: لا رابح في الأزمة الخليجية ومستعدون لحوار يحترم سيادتنا

“القدس العربي”- وكالات: جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، استعداد بلاده للحوار لحل الأزمة الخليجية يحترم سيادتها، مشددا على أنه “لا يوجد رابح” من هذه الأزمة؛ “فكلنا إخوان وكلنا خاسرون” من هذه الأزمة.

جاء هذا في تصريحات للأمير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويديدو بالقصر الرئاسي “قصر بوقور” في العاصمة جاكرتا.

وأشار تميم في تصريحاته، التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، إلى “الحصار الجائر على قطر، وآثاره الإنسانية على الشعب القطري والشعوب الخليجية”.

وأكد في هذا الصدد أن “قطر مستعدة دائما للحوار لحل هذه القضايا؛ لأنه لا يوجد رابح، فكلنا إخوان وكلنا خاسرون من هذه الأزمة، ولذلك قطر منفتحة للحوار وفق اتفاقيات تكون ملزمة على كل الأطراف باحترام سيادة الدول”.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس الإندونيسي، جلسة مباحثات رسمية في قصر “بوقور” الرئاسي، بالعاصمة جاكرتا الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه تم خلال الجلسة “بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية مجالات التعاون المشتركة لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة والبنى التحتية بما يخدم مصلحة البلدين”.

كما جرى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وكان الشيخ تميم والرئيس الإندونيسي قد عقدا لقاء ثنائيا قبيل جلسة المباحثات، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تنميتها على مختلف الصعد، كما تم مناقشة عدد من القضايا الراهنة التي تهم الجانبين.

ووصل أمير قطر جاكرتا مساء الثلاثاء، في زيارة دولة تستغرق يومين.

وإندونيسيا هي آخر محطات جولة آسيوية لأمير قطر، بدأها بزيارة ماليزيا، الأحد، ثم سنغافورة الإثنين، وذلك تلبية لدعوة من قادة هذه الدول.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية لأمير قطر منذ بدء الأزمة الخليجية، والثانية خلال شهر

وكان أمير قطر بدأ في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي جولة خارجية استمرت نحو 10 أيام استهلها بزيارة تركيا ثم ألمانيا ثم فرنسا، واختتمها بالمشاركة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي جولة أمير قطر الآسيوية الحالية في وقت تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.