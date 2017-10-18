القوات العراقية تستلم معبر ربيعة الحدودي مع سوريا

“القدس العربي”- وكالات: استملت قوات من الحكومة الاتحادية ببغداد، الأربعاء، معبر ربيعة الحدودي مع سوريا، شمالي البلاد، ورفعت العلم العراقي فوقه، حسب ما أكده مصدر عسكري.

وقال محمد عبد الرزاق العمري، الرائد في الفرقة 15 (التابعة للجيش العراقي)، إن “قوة من الفرقة الخامسة عشر اللواء 71 وصلت اليوم الى ناحية ربيعية شمال غرب الموصل وفرضت سيطرتها على الناحية من جديد”.

وأضاف العمري، للأناضول، أن “الجيش والبيشمركة باشروا نشر مفارز ثابتة ومتحركة من الطرفين في ناحية ربيعة، وكذلك استلام منفذ ربيعة الحدودي رغم كونه مغلق”.

ولفت إلى أن “الأوضاع الأمنية في ناحية ربيعة مستقرة، وأن قوات البيشمركة ما تزال تتواجد هناك”.

وأوضح أن “الأوامر العسكرية للقوات العراقية هي دخول الناحية واخضاعها لسلطة بغداد”.

وبين العمري أن المناطق التي كانت تتبع إداريا لمحافظة نينوى (شمال) قبل عام 2003، وسيطرت البيشمركة عليها ستعود الآن تحت سيطرة القوات الاتحادية.

كانت قوات البيشمركة انتزعت ناحية ربيعة والمعبر الحدودي من تنظيم “داعش” الارهابي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بعد أشهر قليلة من سيطرة التنظيم عليها.

ومنذ ذلك الوقت، ظلت البيشمركة تسيطر على المنطقة والمعبر، الذي يسيطر عليه في الطرف الآخر من الحدود تنظيم “ب ي د” الارهابية.

وفرضت القوات العراقية خلال حملة أمنية خاطفة على مدى اليومين الماضيين السيطرة على مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.

وسيطرت البيشمركة على تلك المناطق في أعقاب انسحاب الجيش العراقي منها أمام اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي شمال وغربي البلاد صيف 2014.

وكان البرلمان العراقي صوت على قرارات في سبتمبر/ أيلول الماضي تضمنت إجراءات ضد الإقليم في أعقاب استفتاء الانفصال الباطل، الذي جرى يوم 25 من الشهر ذاته.

ومن بين تلك القرارات، إلزام الحكومة الاتحادية بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك.

وترفض بغداد إجراء أي حوار مع إقليم الشمال، إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء الباطل الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.