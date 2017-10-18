سوريا: مقتل قائد الحرس الجمهوري في دير الزور عصام زهر الدين

دمشق -”القدس العربي”- هبة محمد : قتل قائد قوات الحرس الجمهوري العميد عصام زهر الدين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي في دير الزور ، حسب مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري.

وأكدت المصادر، مقتل زهر الدين في حويجة صكر، شرقي مدينة دير الزور، عقب انفجار لغم أرضي.

وذكرت قناة الميادين الموالية للنظام ما اسمته نبأ “استشهاد العميد عصام زهر الدين قائد قوات الحرس الجمهوري بدير الزور بانفجار لغم أرضي بحويجة صكر”.

قناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية أكدت بدورها مقتل زهر الدين، وذكرت ان “القوات الحكومية تنعي أحد أهم القادة العسكريين في قوات الحرس الجمهوري السوري وهو اللواء عصام زهر الدين خلال معارك مع التنظيمات المتشددة في دير الزور السورية”.