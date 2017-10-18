رحيل الممثل المسرحي والتلفزيوني التونسي الهادي الزغلامي عن 71 عاما

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي الهادي الزغلامي الثلاثاء عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ولد الزغلامي في 12 يونيو حزيران 1946 بمدينة الكاف الواقعة في الشمال الغربي وحصل على شهادة ختم الدروس التطبيقية لمهن الفنون الدرامية في عام 1969.

وشارك الراحل في كثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية بعد انضمامه في فترة الستينيات من القرن الماضي للفرقة المسرحية القارة بمدينة الكاف تحت إدارة الراحل المنصف السويسي قبل أن يشارك معه في مسرحية (الهادي بودربالة).

بدأت مسيرته المسرحية مع مسرح الهواية سنة 1963 قبل أن يحترف التمثيل المسرحي انطلاقا من عام 1967 وشارك في عديد الأعمال المسرحية أبرزها (الزنج) و(الزير سالم) و(عطشان يا صبايا) و(عشتروت).

كما مثل الزغلامي في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية أهمها (غادة) و(ريح الفرنان) و(ريحانة) و(شرع الحب) إضافة إلى مشاركاته في أفلام تونسية وأجنبية.