مدرب فينوورد متفائل رغم الهزائم في دوري الأبطال

(رويترز): ربما خسر فينوورد ثالث مباراة على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن مستواه في الهزيمة 2-1 على أرضه أمام شاختار دونيتسك منح مدربه جيوفاني فان برونكهورست دفعة قبل مواجهة أياكس امستردام في الدوري الهولندي يوم الأحد القادم.

وأبلغ فان برونكهورست الصحفيين بعد أن مني فينوورد بهزيمته الثالثة في المجموعة الثالثة مع مشاركته في مسابقة المستوى الأول للأندية في أوروبا للمرة الأولى في 15 عاما “الروح المعنوية… جيدة حقا”.

وأضاف “أظهرنا شيئا حقا كفريق.. قدمنا أداء قويا وهذا منحنا ثقة كبيرة قبل لقاء الأحد”.

والمنافسة بين فينوورد وأياكس هي الأكبر في كرة القدم الهولندية وستكون مباراة الأحد بين فريقين لدى كل منهما 16 نقطة بفارق خمس نقاط خلف ايندهوفن المتصدر.

وسيخوض فينوورد مباراته التالية في دوري الأبطال خارج أرضه أمام شاختار في أول نوفمبر تشرين الثاني حيث سيواصل سعيه للحصول على أول نقطة في المجموعة.

وقال مدرب فينوورد “الأمر ليس سيئا كما يبدو إذا نظرتم للمجموعة التي ننافس فيها”. والفريقان الآخران في المجموعة هما مانشستر سيتي ونابولي.

وتابع “الاختلاف في المستوى كبير للغاية.. حتى رغم تقدمنا أمام شاختار. اعتاد لاعبو شاختار اللعب في هذا المستوى. لكننا لعبنا مباراة جيدة حقا وقطعنا خطوة في الاتجاه الصحيح.

“يتعلم لاعبو فريقي من هذه النوعية من المباريات وأعتقد أن بوسعنا تحقيق شيء في المستقبل”.