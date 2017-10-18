طفل الأمير وليام وزوجته كايت سيولد في أبريل

“القدس العربي” – وكالات: أعلن قصر كنسينغتون، ان الطفل الثالث للأمير وليام وزوجته كايت سيولد في نيسان/ابريل 2018.

وأضاف البيان المقتضب ان دوق ودوقة كامبريدج اللذين لديها ابن يدعى جورج وابنة اسمها شاروت، “سعيدان جداً” بتأكيد شهر الولادة.

وكان القصر أعلن مطلع ايلول/سبتمبر حمل كايت بعدما اضطرت هذه الأخيرة إلى إلغاء مشاركتها في مناسبة عامة بسبب الإعياء. فكما في حمليها السابقين، تعاني كايت البالغة 35 عاماً من الغثيان والتقيؤ المفرطين.

لكنها سترافق الأمير وليام في زيارة الى النروج والسويد مطلع العام 2018.

وسيكون الطفل مهما كان جنسه، في المرتبة الخامسة في ترتيب خلافة العرش وراء جده ولي العهد الامير تشارلز ووالده الامير وليام وشقيقه الامير جورج وشقيقته الاميرة شارلوت.