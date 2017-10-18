الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف خطط بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

“القدس العربي” – وكالات: دعا الاتحاد الأوروبي في بيان الأربعاء، إسرائيل إلى وقف خطط جديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية، محذراً من أن مثل هذه المستوطنات تهدد أي اتفاق سلام في المستقبل مع الفلسطينيين.

وقال البيان “الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من السلطات الإسرائيلية وعبر عن توقعه بأن تعيد (السلطات) النظر في هذه القرارات التي ستعيق المساعي القائمة نحو إجراء محادثات سلام حقيقية”.

وأضاف “كل الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم”.