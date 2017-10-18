“سكاي لاين” الدولية تحذر من تنامي بيئة عدائية في السعودية تجاه اللاجئين اليمنيين

“القدس العربي” – ستوكهولم:

أعربت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية عن بالغ قلقها إزاء تنامي بيئة عدائية في المملكة العربية السعودية تجاه اللاجئين اليمنيين في أراضيها وتصاعد حملات التحريض ضدهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحذرت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، من انعكاسات سلبية تهدد بمزيد من المعاناة لواقع اللاجئين اليمنيين في السعودية على أثر حملات التحريض الحاصلة ضدهم.

وقالت المؤسسة إنها تابعت منذ فترة أن التعليقات التحريضية ضد اللاجئين اليمنيين في السعودية تزايدت وتيرتها بشكل مقلق.

ويتوزع نحو مليوني يمني في مختلف الدول كلاجئين منذ بدء النزاع الداخلي في بلادهم في العام 2015 ومن ثم إطلاق دول التحالف العربي بزعامة السعودية حربا عسكرية على اليمن ضد جماعة الحوثيين.

ويقدر عدد اللاجئين اليمنيين في السعودية بنحو نصف مليون شخص.

وكان عشرات الآلاف من اليمنين تم ترحيلهم من السعودية نهاية تموز/يوليو الماضي بعد منعهم من مزاولة بعض الأعمال وفرض شروطا تعجيزية ومبالغ مالية باهظة على إقامتهم ضمن تعديلات سعودية على العمالة لديها.

وأعادت مؤسسة “سكاي لاين الدولية” التذكير بأن اليمنيين نزحوا من بلادهم بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية القاسية التي فرضتها الحرب وخشية تعرضهم للاضطهاد والقمع بسبب الآراء السياسية أو التمييز العرقي.

وطالبت المؤسسة الحقوقية السلطات السعودية بضرورة وضع حد لحملات التحريض ضد اليمنيين والعمل على تحسين أوضاعهم احتراما لالتزاماتها القانونية بموجب القوانين الدولية تجاه لاجئين فارين إلى أراضيها هربا من واقع الحرب والموت المتربص بهم.